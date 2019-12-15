اليوناني تسيتسيباس يتطلّع لحصد لقب «تنس مبادلة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعتقد نجم كرة المضرب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، والفائز في نهائيات بطولة الجولة العالمية لمحترفي التنس لعام 2019 في لندن، بأنّ الظهور بأداء مميّز وحصد لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس الأسبوع المقبل سيشكّل انطلاقة مثالية لخوض الموسم القادم بنجاح يضاهي ما حقّقه هذا العام.

ويعتزم اللاعب تسجيل أول ظهور له في أبوظبي من خلال مشاركته في الدورة الثانية عشرة من هذه المنافسة الأبرز على مستوى منطقة الخليج العربي، والتي يستضيف فعّالياتها مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية وتنطلق الخميس المقبل وعلى مدار 3 أيام.

ويستهلّ تسيتسيباس المصنّف سادساً مشاركته في البطولة بلقاء النجم الفرنسي جايل مونفيس المصنّف عاشراً، وذلك ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة.

ويؤكّد النجم اليوناني بأنّ علاقة الصداقة التي تجمعه مع مونفيس خارج الملعب ستختفي ليظهر مكانها تنافس رياضيّ شرس مع انطلاق أول إرسال في المباراة.

وفي حال نجاحه بإقصاء مونفيس، سيتأهّل تسيتسيباس إلى الدور نصف النهائي ليواجه النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً على العالم.