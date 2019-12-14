سرقة كأس بطولة قبيل انطلاق المباراة النهائية

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صفحة Africans Got Football" AGF" الإفريقية في موقع "فيسبوك": "صباح أمس الجمعة، أنه تمت سرقة سيارة بها كأس البطولة، قبل أن يتم استعادتها".

وتمكنت شرطة جنوب إفريقيا من استعادة كأس الدوري الممتاز لكرة القدم، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية، المقررة اليوم السبت، بين ماريتزبرغ يونايتد، وماميلودي صن داونز.

وأكد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، أن النسخة التي تعرضت لعملية السرقة هي نسخة مقلده، تستخدم في الأعمال الترويجية للنهائي، وأن النسخة الحقيقية ستصل قبل بداية المباراة مباشرة ضمن حراسة أمنية مشددة، بحسب "روسيا اليوم".

وتأهل صن داونز للنهائي بعد الفوز على غولدن أروز بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة تأهل ماريتزبرغ على حساب كايزر تشيفز.

وتقام تلك البطولة بين أندية الدوري الممتاز في جنوب إفريقيا، وتختلف عن كأس جنوب إفريقيا التي تقام بين جميع الأندية من جميع الدرجات.