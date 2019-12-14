مورينيو يتمنى مواجهة بايرن في مباراة «حقيقية»

المصدر: برلين - وكالات

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إنه سيستمتع بمواجهة أخرى ضد بايرن ميونيخ في مباراة «حقيقية» في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على الرغم من الخسارة 3-1 أمام بطل ألمانيا أول من أمس في ختام دور المجموعات.

وتفوق بايرن على تشكيلة معدلة لتوتنهام .وكان يمكن أن يخسر توتنهام بفارق أكبر لكن مورينيو نظر إلى الإيجابيات وقال إن احتمال مواجهة بايرن مرة أخرى في أدوار خروج المغلوب لا يقلقه. وأضاف مورينيو الذي تلقى فريقه الهزيمة الثانية في ست مباريات تحت قيادته: هذا غير ممكن حتى دور الثمانية لكني أتمنى العودة هنا مرة أخرى من أجل مباراة حقيقية.