نيمار وبرشلونة.. دعوى جديدة أمام القضاء

المصدر: عواصم - وكالات

رفع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، دعوى قضائية جديدة ضد برشلونة طالب فيها إدارة النادي، بمبلغ 3.5 ملايين يورو، لعدم دفع جزء من راتبه، عندما غادر إلى باريس سان جيرمان في 2017.

وبحسب صحيفة «إلموندو» الإسبانية، فإن نيمار اتهم النادي الكتالوني بالتصرف بسوء نية والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه للنادي الباريسي. وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية سابقة ضد برشلونة، لعدم حصوله على 26 مليون يورو مكافأة تجديد عقده كاملة في صيف 2017، رغم أنه انتقل عقب أسابيع قليلة إلى سان جيرمان، وبدوره قام البارسا برفع شكوى ضد اللاعب البرازيلي باعتبار أنه رحل عقب موسم واحد فقط من التجديد.

وربما يتسبب هذا التصرف في استحالة عودة اللاعب البالغ 27 عاماً إلى «الكامب نو» معقل برشلونة.