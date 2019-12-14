رونالدو يفضل تفادي الريال في ثمن نهائي الأبطال

المصدر: روما - وكالات

تحدث مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الفريق الذي لا يفضل مواجهته في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ورد رونالدو على سؤال عما إذا كان يفضل مواجهة فريقه السابق ريال مدريد في الدور ثمن النهائي قائلاً: «ريال مدريد فريق رائع، لكنني أفضل مقابلته لاحقاً. أفضل مواجهة الريال في النهائي».

وتصدر اليوفي المجموعة الرابعة بينما احتل ريال مدريد، المركز الثاني في المجموعة الأولى .وتقام قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد غدٍ، في مدينة نيون السويسرية، وتبقى مواجهة يوفنتوس والريال واردة جداً. وكان رونالدو (34 عاماً)، أحد أبرز نجوم الريال بين العامين 2009 و2018، ونجح في الفوز معه بكأس دوري الأبطال 4 مرات .