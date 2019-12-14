تغريدة تكشف مصير كافاني مع باريس سان جرمان

المصدر: عواصم - وكالات

بعد فقدان مكانته كأساسي في تشكيلة توماس توخيل، أشارت توقعات وتقارير إلى اقتراب رحيل إدينسون كافاني عن باريس سان جرمان الفرنسي، في الانتقالات الشتوية.

وشارك كافاني في الشوط الثاني بمباراة ناديه ضد غلاطة سراي، والتي انتهت بفوز النادي الفرنسي بخماسية نظيفة .وسجل كافاني أحد أهداف اللقاء من ضربة جزاء، ونشر عقب الفوز تغريدة قال فيها: «ما عشته وشاهدته بالأمس في الملعب يعتبر أمراً لن ينسى، سأحمله بداخلي دائماً».

واعتبر كثيرون تغريدة اللاعب بمثابة إعلان «مبطن» عن قرب رحيله عن سان جرمان. ويعد الموسم الحالي الأصعب بالنسبة لكافاني منذ قدومه لفرنسا.