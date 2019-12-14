فريق شرطة أبوظبي النسائي يقطع 110 كيلومترات بقوارب الكاياك

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قطع الفريق النسائي للتحدي والمغامرات بشرطة أبوظبي مسافة 110 كيلومترات على سواحل إمارة أبوظبي بقوارب الكاياك في مغامرة جديدة من نوعها ابتداءً من مدينة المرفأ ومروراً بعدة جزر منها (جزيرة أبو الأبيض - الأريام - حالة البحراني - الفطيسي - محمية أبو السياييف البحرية - الحديريات) واختتم المغامرة الرياضية عند راية الاتحاد في مارينا أبوظبي.

وضم الفريق 6 منتسبات من القيادة العامة لشرطة أبوظبي .

وتعد هذه المغامرة الأولى من نوعها التي ينفذها فريق نسائي بقوارب الكاياك.

وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية أن هذه المغامرة تأتي ضمن مبادرات عام التسامح لعام 2019، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع العناصر النسائية الشرطية على تبني روح التحدي والمغامرة وممارسة مثل هذه الأنشطة والرياضات التي تنمي روح التعاون والصبر والتحمل عند منتسبي الشرطة.