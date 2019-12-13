شاهد.. صلاح ولاعبو ليفربول يزورون مستشفى للأطفال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

زار محمد صلاح، نجم المنتخب المصري لكرة القدم، برفقة زملائه بنادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، أحد مستشفيات الأطفال والمتخصصة في علاج الأورام.

والزيارة يقوم بها الفريق سنوياً إلى المستشفى المتواجد بمدينة ليفربول، وقبل بدء احتفالات أوروبا بأعياد الكريسماس.

وارتدى صلاح وزملاؤه، زي بابا نويل، وقاموا بمنح الهدايا إلى الأطفال، وشاركوا أسرهم المتواجدة بالمستشفى، الاحتفال بالأعياد.

وكان ليفربول، قد حقق الفوز بثنائية على ريد بول سالزبورغ، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.