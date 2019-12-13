نجاح كبير لمبادرة (رياضة بلا حدود) في أبوظبي

بحضور الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، فعالية رياضية ترفيهية توعوية ضمن مبادرة (رياضة بلا حدود) في منتزه بوابة ياس الشمالي بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمناسبة عام التسامح، وذلك بهدف نشر وتأصيل ثقافة التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والثقافات.

وتضمنت الفعالية إقامة مباراة التسامح في الكريكت شارك فيها 32 جنسية من مختلف الجنسيات التي تعيش على أرض الإمارات بانسجام ومحبة وسلام وتسامح.

كما تم تنظيم مباريات كرة القدم ورياضة الكوكو الهندية، وفقرات استعراضية مثلت مختلف الثقافات تم تقديمها على خشبة المسرح من قبل طلبة المدارس من 32 جنسية مختلفة. وفي ختام الفعالية قام الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وممثلو مركز بلدية الشهامة بتكريم الفائزين والمشاركين.