اتحاد الدراجات يعتمد بعثة «عربية المضمار»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه أمس برئاسة أحمد محمد الحوري نائب رئيس الاتحاد، البعثة المشاركة في البطولة العربية للمضمار التي ستقام في المضمار الجديد بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري وهي البطولة التي يحمل لقبها .

يترأس البعثة عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات وتضم مدرب منتخب الكبار المدرب الوطني بدر ميرزا ومساعده شريف عبد الله ومدربة منتخب الإناث ربا حيلاني والحكم المرافق سيف سرور الشرقي ونجوم منتخب الكبار يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وماجد عبد الرحيم ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف وخالد معيوف ووليد النقبي وثنائي منتخب الشباب علي حميد محراب وراشد المنصوري ومن منتخب الإناث صفية مختار الصايغ وشيخة عيسى جمعة. وبحث المجلس الترتيبات الخاصة بطواف دبي النسائي الدولي .