«فلاي دبي» راعياً لـ«البلياردو والسنوكر» في «غرب آسيا»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أعلن سلطان الجوكر، أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، عن رعاية شركة «فلاي دبي» للطيران لمنتخبي الإمارات للبلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا التي تقام في مملكة البحرين في الفترة بين 19 و27 ديسمبر الحالي، ووجّه الجوكر الشكر والإشادة بـ«فلاي دبي» على مبادرتها الوطنية، مشيراً إلى التعاون الممتد مع الشركة، وأثنى على مجهودات حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات في «فلاي دبي»، وقال إن هذه الرعاية بمنزلة شراكة استراتيجية لاتحاد البلياردو والسنوكر مع هذا الناقل الوطني الذي يقدم مبادرات رائعة لكل فئات المجتمع.

من ناحية أخرى، تم تشكيل وفد المنتخب الوطني الذي يشارك في البطولة برئاسة سلطان الجوكر، ويضم 3 من لاعبي السنوكر، هم: محمد شهاب، وخالد الكمالي، ومحمد الجوكر، و3 من لاعبي البلياردو، هم: صلاح الريماوي، وعماد مبارك، وعبد الله جمعة الحوسني، ويرافق البعثة خالد الخيلي، المدير التنفيذي للاتحاد، ومحمد عبد الله، إداري السنوكر، وسعيد المري، إداري البلياردو، وعمران سالم، مساعد المدرب.