سعود المعلا يكرم أبطال «عربية الشطرنج»

المصدر: الجزائر - البيان الرياضي

شهد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، حفل ختام البطولة العربية الفردية للرجال والسيدات 2019 التي أقيمت في الجزائر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الجزائري، وبحضور نجاة بن سعيد المفتشة العامة لمحافظة مستغانم، ورمضان بن لولو مدير عام وزارة الشباب والرياضة الجزائري، وممثلين عن المجلس البلدي لبلدية مستغانم، وإبراهيم عز الدين جلول رئيس الاتحاد الجزائري للشطرنج، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الشطرنجية العربية.

وقام الشيخ سعود المعلا بتكريم الفائزين في البطولة العربية للشطرنج وعبر عن شكره وتقديره للاتحادية الجزائرية للشطرنج لنجاحها في تنظيم البطولة العربية للرجال والسيدات واجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج، كما تقدم بالتهنئة والتبريكات لكل من الجامعة التونسية للشطرنج لفوز اللاعب التونسي أمير الزغيبي ببطولة العرب للرجال وحصوله على لقب أستاذ دولي كبير، وللاتحادية الجزائرية للشطرنج لفوز اللاعبة أمينة مزيود ببطولة السيدات وحصولها على لقب أستاذة دولية كبيرة، وكذلك للاتحاد الأردني لحصول اللاعبين سمير منصور وباسم عيسى على لقب أستاذ دولي، مؤكداً أن فوز اللاعبين العرب بهذه الألقاب الدولية الرفيعة يعزز مكانة الشطرنج العربي دوليا.

وترأس الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي الذي تم خلاله الاطلاع على على تقرير البطولات الفردية للفئات العمرية 2019 بالأردن يوليو الماضي، كما تم الاطلاع على مخاطبات الاتحادات العربية الوارد والصادرة وإقرار برنامج نشاط الاتحاد العربي للشطرنج للعام 2020.