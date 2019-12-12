حسين يحرز فضية العالم لماستر بناء الأجسام

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

أحرز لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام أحمد حسين الميدالية الفضية لبطولة العالم في الماسترز بوزن 70 كيلوغراماً والتي اختتمت أول من أمس في إسبانيا ونظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

وعن البطولة قال البطل أحمد حسين إنها كانت بطولة قوية جداً وربما أنها الأقوى بتاريخ مشاركاته، ولولا ذلك لأحرز الذهبية، مؤكداً سعادته لرفع علم الدولة عالياً.

بدوره وصف المدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي الميدالية الفضية بالإنجاز الرائع لتفوق البطل العالمي على لاعبين مميزين من مختلف دول العالم وهو ما يعكس النقلة النوعية للاعبي الإمارات في بناء الأجسام وتواجدهم في النخبة على مستوى العالم.