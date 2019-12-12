المصري حمادة صدقي مدرباً للهلال السوداني

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

أكمل نادي الهلال السوداني اتفاقاً رسمياً مع المدرب المصري حمادة صدقي للإشراف على تدريب الفريق في المرحلة المقبلة، وأكدت صحيفة النادي الرسمية أن رئيس مجلس إدارة نادي أشرف سيد أحمد الكاردينال حسم أمر المدرب الذي سيقود الفريق بعد اتفاقه رسمياً مع المصري حمادة صدقي.

وأعلنت الصحيفة عن وصول المدرب اليوم الخميس للخرطوم، من أجل توقيع العقد مع النادي بشكل رسمي.

وسيتولى حمادة صدقي الإدارة الفنية للهلال خلفاً للمدرب الوطني المقال صلاح أحمد آدم على خلفية الخسارة أمام الأهلي القاهري، ضمن الجولة الثانية من أبطال إفريقيا، وضمن المرحلة الرابعة عشرة من المنافسة.