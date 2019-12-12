الكويت والقادسية «سوبر» الغريمين في الكويت

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

بعد توقف دام أكثر من 36 يوماً تعود الليلة عجلة الاستحقاقات الكويتية للدوران مرة أخرى، وستكون العودة اليوم بمواجهة السوبر التي ستجمع الكويت بطل الدوري ولقب كأس الأمير في النسخة الأخيرة، والقادسية وصيف الدوري باستاد جابر الأحمد، خاصة أن المواجهات التي تجمع الغريمين الأبيض والأصفر لها طابع خاص وستكون إعدادا جديدا قبل مشاركتهما في الاستحقاقات الآسيوية، خاصة الكويت الذي سيشارك في ملحق دوري الأبطال وسيخوض الثلاث مواجهات التمهيدية خارج ملعبه أمام الفيصلي الأردني، وفي حال فوزه سيحل ضيفا على الاستقلال الإيراني، وإذا ما تجاوز عقبته سيواجه الريان.