الترجي التونسي يكشف عن الأزياء المخصصة لمونديال الأندية

المصدر: تونس - صالح قادري

أقام أول من أمس نادي الترجي التونسي حفلاً ضخماً قدم خلاله الرداء الرسمي الذي سيرتديه أفراد البعثة الرسمية التي ستشارك في مونديال الأندية، وأكد رضا بالنور، مدير كرة القدم بالترجي التونسي، أن فريقه سيخوض مونديال الأندية بأزياء جديدة مغايرة تماماً للتي خاض بها مباريات دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية وبطولة الدور التونسي.

ومن جانب آخر أكد رياض بالنور أن اللاعبين خليل شمام والجزائري بلال بن ساحة جاهزان للمونديال بعد أن خضعا لتدريبات مكثفة وقد استعادا إمكانياتهما البدنية والفنية، وبالتالي لم يستبعد مدير الكرة بنادي الترجي إمكانية ان يدخلا في تشكيلة الفريق في المونديال وأفاد بالنور انه تم توفيرمعلومات دقيقة للجهاز الفني عن إمكانيات الهلال السعودي من خلال متابعته بواسطة الفيديو للعديد من المباريات التي خاضها سواء في إطار الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا التي توج بلقبها منذ أسبوع تقريبا، ووضع الجهاز الفني يده على مفاتيح القوة ومكامن الضعف في تكوين الفريق السعودي، لوضع الخطط الملائمة للمباراة، من أجل تحقيق الهدف وتخطي تلك المرحلة في المونديال.