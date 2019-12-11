شرطة دبي تنشر الوعي بالتزامات الجمهور الرياضي بين الطلبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، ومؤسسة دبي للإعلام، برنامجاً توعوياً في مدرسة القيم للتعليم الثانوي للبنين، بهدف تعزيز أهداف حملة «التزامكم سعادة»، المختصة بالتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الوكيل نابت سلطان بالرشيد الكتبي، خلال المحاضرة التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة، أن حملة «التزامكم سعادة» تستهدف في عامها الثالث تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي، من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.