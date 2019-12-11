مدرب الهلال السوداني يشغل الجماهير المصرية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تصدر اختيار المدرب القادم للهلال السوداني أخبار عدد من المواقع والصحف السودانية والمصرية، فقد نشرت الصحافة الرياضية السودانية قائمة بأسماء خمسة مدربين على رأسهم الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، بجانب المصري خالد غنيم مدرب شباب فريق فاييكانو الإسباني، والمدير الفني لمنتخب صربيا تحت 17 سنة وأرجنتيني والمدرب الفرنسي سيموند، وفي سياق متصل أكدت مواقع مصرية وجود اتصالات بين رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال وأحمد حسن المدير الرياضي السابق لفريق بيراميدز، وأوردت تصريحات أكد حسن من خلالها جدية الاتصالات، ودخل المدرب خالد جلال ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب فريق الهلال.

وكان نادي الهلال السوداني قد أقال المدير الفني للفريق صلاح آدم في أعقاب الخسارة من الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.