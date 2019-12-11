«الصندوق البنفسجي» هدية لرئيس «مسابقات» الاتحاد الآسيوي

المصدر: العين - البيان الرياضي

حرص أحمد الشامسي، مدير فريق العين، على إهداء «الصندوق البنفسجي»، المصمم خصيصاً لمشاركة العين في ورشة عمل دوري «أبطال آسيا»، على شكل شعار نادي العين، إلى شين مانغيل رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، وذلك بعد انتهاء مراسم قرعة دوري أبطال آسيا 2020، بالإضافة إلى رؤساء وفود الفرق الخمسة التي من المتوقع أن يواجهها العين في مشواره القاري، في حالة تأهله حتى نهاية مرحلة المجموعات.

ومن أبرز محتويات «الصندوق»، القرص المدمج، المصمم أيضاً على هيئة شعار نادي العين، ويحتوي فيديو مشاركة «الزعيم العالمي» التاريخية في مونديال الأندية 2018، والأهداف واللحظات السعيدة منذ البداية للنهاية.

كما يحتوي القرص المدمج على كتيب تم تصميمه خصيصاً بمناسبة مشاركة العين في دوري بطال آسيا 2020، ويتضمن معلومات تاريخية مهمة عن النادي وتاريخ مشاركته في البطولة القارية، وإنجازاته منذ التأسيس ونهاية العام الماضي، إلى جانب معلومات عن الملاعب ومدينة العين وأهم الأماكن السياحية والفنادق والموانئ الجوية، اتساقاً مع متطلبات الاتحاد الآسيوي، والذي يحث الأندية على تزويد المشاركين بأهم المعلومات التي تعينهم في مشوار البطولة.

ويحتوي الصندوق كذلك على درع النادي والقميص الرسمي لفريق الكرة الأول وقلم فاخر تم تصميمه في واحدة من أكبر الشركات العالمية خصيصاً بشعار نادي العين.