محمد الشرقي يستقبل الصغيري وسكرتير «الدولي» للرياضات البحرية

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صباح أمس بالديوان الأميري، الدكتور عبد الله الصغيري، وهنأه بحصوله على شهادة الحكم الوطني للدراجات الهوائية.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل عن شهادة التحكيم التي حصل عليها الصغيري، وحضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، كما استقبل سموه توماس كورت، السكرتير العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأكد سموه أهمية الرياضات البحرية التي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.