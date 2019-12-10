محمد بن ثعلوب يهنئ منتخب البحرين

المصدر: العين - البيان الرياضي

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، في تغريده له، قيادة وشعب ورياضيي مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة تتويج منتخبهم الوطني للكرة بطلاً للنسخة الرابعة والعشرين من بطولة الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24).

وأكد أن ما تحقق يُعدّ إنجازاً للكرة البحرينية العريقة الذي طال انتظاره ليتحقق بفضل الجهود المخلصة التي ظلت تبذل منذ عدة عقود ودون يأس، ليأتي الفوز الذهبي استثماراً للجهود المتواصلة التي أكدت تطور الكرة والرياضة البحرينية.

وهنأ بوجه خاص الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الأب الروحي لدورات الخليج العربي لكرة القدم وأحد رموز الرياضة البحرينية، الذي انتظر تلك اللحظات السعيدة منذ انطلاقة البطولة الخليجية الأولى في بداية السبعينيات من أرض المنامة، ليأتي الفرح الذهبي بعد طول انتظار وبطعم ومذاق خاص أسعد الجميع.

كما هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، في اتصال هاتفي أعظم لاعب في تاريخ البحرين وأحد أكبر حراس منطقة الخليج وقارة آسيا، الحارس الطائر البحريني حمود سلطان الذي يعتبر أحد رموز الرياضة في دورات الخليج، والذي عاصر كل دورات الخليج العربي لكرة القدم، ومن الذين أسهموا في تطور دورات الخليج لكرة القدم، والفائز بعدة ألقاب، وقد ترك الاتصال الهاتفي ارتياحاً لدي (صقر الخليج) .