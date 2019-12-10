«الإضاءة» تهدد بنقل مباريات الهلال خارج السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

قال الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني حسن أبو جبل، إن المنتخبات السودانية والأندية المشاركة خارجياً، مهدّدة بخوض مبارياتها خارج البلاد، حال عدم تنفيذ المطلوبات التي تم رفعها مؤخراً ومن بينها عدم مطابقة الاستادات للمواصفات الرسمية.

وأوضح أبو جبل أن وفداً من الاتحاد الأفريقي دون 7 ملاحظاتٍ على ملعب الهلال، مشيراً إلى أن ملف الإضاءة كان النقطة الأولى، وقال أبو جبل إن لجنة من (كاف) ستسجل زيارة إلى استاد الهلال قبل المباراة المرتقبة للفريق أمام النجم الساحلي في يناير المقبل. مضيفاً إنه في حال عدم التزام مجلس الهلال تنفيذ المطلوبات، فسيتم نقل مباريات الفريق إلى خارج السودان.