ختام ناجح لدولية دبي للجمباز الإيقاعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح منافسات الدورة الرابعة من «بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي» الأكبر من نوعها في المنطقة، والتي ينظمها نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 500 لاعبة مثلن 60 نادياً من 21 دولة من مختلف أنحاء العالم قدمن عروضاً مبهرة ومهارات استثنائية على مدار ثلاثة أيام، وأقيمت منافساتها في صالة الشيخة هند المغطاة للألعاب الرياضية في شارع الوصل بدبي خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وحضر فعاليات البطولة ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وشهدت البطولة منافسة قوية بين اللاعبات في فئتي الفردي والجماعي وسط تشجيع مليء بالحماس من الجمهور الغفير الحاضر في البطولة، وتنافست اللاعبات من خلال عرض المهارات التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق، وغيرها من الأساليب الفنية التي اختارتها المتنافسات.