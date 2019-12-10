جورجينا رونالدو تكتسح أنتونيلا ميسي

المصدر: لندن - وكالات

رغم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد ربح الكرة الذهبية السادسة، متفوقاً على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، لكن خطيبة النجم البرتغالي هي من فازت في معركة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقارنت «ذا صن» بين نشاط أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي، وجورجينا رودريغيز خطيبة «الدون»، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وتحديداً فيما يخص العائد المالي من كل منشور إعلاني على صفحتيهما. وتحقق جورجينا عائداً مالياً من كل منشور إعلاني على حسابها يبلغ 29.587 جنيهاً إسترلينياً، بالمقابل تنال أنتونيلا 23.915 جنيهاً إسترلينياً.