مبخوت «جوهرة» كرة الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

يستحق علي مبخوت مهاجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة لقب جوهرة كرة الإمارات، بسجل حافل بالإنجازات مع «الأبيض»، وتحطيمه للأرقام، ورغم وداع المنتخب «خليجي 24» مبكراً إلا أن اسم الإمارات كان حاضراً في ختام البطولة بحصول مبخوت على لقب الهداف برصيد 5 أهداف، وهو اللقب الثاني له بالبطولة حيث سبق وأن توج هدافاً لنفس البطولة في نسختها 22، وبنفس عدد الأهداف، ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً، في صدارة قائمة هدافي منتخبنا في كأس الخليج، ومتخطياً فهد خميس «10 أهداف»، وعدنان الطلياني «9 أهداف»، وإسماعيل مطر «6 أهداف» وأحمد خليل «5 أهداف».

وعزز مبخوت تفوقه وصدارته للهدافين التاريخيين للمنتخب، رافعاً رصيده إلى 64 هدفاً، ووسع الفارق مع، «الأسطورة» عدنان الطلياني، «الثاني بـ53 هدفاً»، وعلى مستوى كأس آسيا، يتصدر مبخوت قائمة الهدافين التاريخين «للأبيض» برصيد 9 أهداف، وهو هداف البطولة نفسها في نسخة 2015، بــــ«5 أهداف»، كما أنه يتصدر قائمة الهدفين العرب «9 أهداف».