سباق الخليج 12 ساعة يعود إلى حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعود سباق الخليج 12 ساعة إلى حلبة مرسى الجمعة المقبل، مقدماً لعشاق رياضة السيارات في المنطقة فرصة الاستمتاع بمتابعة أحد أصعب سباقات التحمل في المنطقة.

ويشهد السباق في نسخة هذا العام أعلى نسبة مشاركة في الحدث منذ انطلاقه لأول مرة، في هذا العام تتنافس 37 سيارة تقودها فرق من مختلف أنحاء العالم على لقب سباق التحمل الأشهر في المنطقة، وتتضمن قائمة السيارات المشاركة في المنافسة على مسار السباق في حلبة مرسى ياس سيارات فائقة الأداء .

وينضم أسطورة سباقات الدراجات النارية الشهير فالنتينو روسي إلى خط انطلاق سباق الخليج 12 ساعة في نسخته التاسعة، ويقام السباق يوم السبت على مرحلتين.