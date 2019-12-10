فايلر يطالب الأهلي بمدافع «سوبر»

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

طالب السويسري رينييه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، التعاقد مع مدافع «سوبر»، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وشدد فايلر على امتلاك المدافع الجديد قدرة على بناء الهجمات، ورأى أن لاعب الأهلي السابق، أحمد حجازي، المحترف في صفوف بروميتش الإنجليزي، يمتلك هذه المواصفات.

وفتحت إدارة الأهلي قنوات اتصال مع حجازي، إلا أن الأخير أكد رغبته في الاستمرار بتجربته الاحترافية، واتجهت الإدارة للتعاقد مع أسامه جلال لاعب إنبي، برغم أن المدرب السويسري يرى أنه في حاجة لمزيد من الخبرات، غير أن إدارة الأهلي تخشى أن تألق اللاعب خلال أولمبياد «طوكيو 2020»، قد يجلب له عروضاً خارجية.