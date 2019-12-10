مشجع يطعن زميله بسبب قميص ميلان

المصدر: روما - وكالات

تعرض مشجع لنادي ميلان للطعن بالقرب من ملعب بولونيا عقب لقاء الفريقين في الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب نزاع حول قميص رماه أحد لاعبي النادي اللومباردي في نهاية المباراة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقام لاعبو ميلان برمي القمصان والسراويل إلى المشجعين في المدرجات عقب الفوز الثمين 3 ـ 2 في المرحلة الخامسة عشرة، تعبيراً لهم عن شكرهم على سفرهم إلى بولونيا لتشجيعهم.

ونشب خلاف بين اثنين من مشجعي نادي ميلان في المدرجات، واستمر خارج ملعب ريناتو دالارا، حيث قام أحدهما بطعن الآخر في بطنه، ما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة. وأوضحت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن قميص أحد لاعبي ميلان كان سبب الخلاف بين الضحية والمعتدي.