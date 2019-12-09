شاهد.. أفعى توقف مباراة كريكت في الهند

المصدر: وكالات

اضطر لاعبو الكريكت إلى اللجوء للتصفيق في محاولة لتخويف أفعى تسللت إلى الملعب وقاطعت مباراة بطولة "رانجي تروفي" المحلية في الهند.

وكانت المباراة بين أندرا وفيداربها، على وشك أن تبدأ في مدينة فيجاياوادا بولاية أندرا براديش الجنوبية الشرقية. ولكن بعد ذلك، ظهرت أفعى في الميدان، لتقاطع مجريات اللعبة بشكل فجائي.

وانتظر اللاعبون بصبر وهم ينظرون إلى الأفعى تزحف عبر الملعب، حيث باشروا بالتصفيق لها بقوة لإبعادها. ولم يتضح بعد المدة التي تأخرت فيها المباراة، ولكن كان على الموظفين المشاركة في مطاردة الثعبان.