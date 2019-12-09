عيسى بن راشد .. نجم دورات الخليج

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

يعد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الأب الروحي لدورات الخليج ، حيث عاصر جميع الدورات، منذ الانطلاقة الأولى في البحرين في العام 1970، وحتى آخر نسخة "خليجي 24 " التي توج بها المنتخب البحريني بعد فوزه على منتخب السعودية بهدف نظيف.

وها هو اليوم يفرح مع الأحمر البحريني ويراه متوجاً بذهب الخليج لأول مرة في تاريخ المنتخب، وعلى الرغم من أن البطولة انطلقت من تراب البحرين لكنها كانت عصية على فرسان الأحمر على مدى 49 عاماً.



هنيئا لذاكرة دورات الخليج وعرابها الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الفرحة اليوم التي استحقها وهو صانع البهجة في جميع دورات الخليج، وكان شاهد عيان لكافة مراحل تطورها بعد الألعاب الأولمبية في المكسيك.

وقد بدأت البطولة بأربعة فرق ثم تتالت فرق الخليج العربي للانضمام لتصل إلى ثمانية فرق، وهو شريك وشاهد لهذا الإنجاز ، وهو من الكوادر القيادية التي أسهمت في تطور الدورة وكان فاكهتها وقبلة للإعلام الخليجي ابان جميع الدورات بما يملك من معلومات قيمة وحس للدعابة والفكاهة في التعامل مع أحداث وتحديات الدورة .. فكان طبيعياً جداً أن يكون كتابه "ذكريات ومواقف من دورات كأس الخليج العربي" عبارة عن ذاكرة لكل تاريخ الدورة.



وكشف الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة في أحد أبواب هذا الكتاب عن فكرة كأس الخليج التي انطلقت من "مائدة عشاء" ضمت صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة والعديد من الرياضيين الخليجيين والذي أقيم في السعودية على هامش أحد الاجتماعات الخليجية الخاصة والتي لا تبعد كثيراً في الأساس الذي عقد له عن مناقشات المبادرات الخليجية التي تهدف لتطوير العلاقات على مختلف الأصعدة.



وتقلد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة العديد من المناصب الرياضية في البحرين، والبداية كانت ترؤسه لنادي البحرين، ومن ثم رئيسا للاتحاد البحريني لكرة القدم منذ عام 1974 وحتى عام ،1988 وتعتبر أطول فترة يقضيها رئيس في هذا المنصب.

كما تولى رئاسة اللجنة الأولمبية البحرينية ورئاسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ويتمتع بكاريزما وحب كبير من قبل كل الجماهير الخليجية، ويتمتع بأسلوب خاص في الحوار من واقع خلفيته كشاعر متمكن له العديد من الإصدارات الشعرية.