السيد رضا : جمهورنا قادنا للفوز بخليجي 24

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد السيد رضا نجم المنتخب البحريني لكرة القدم، بالمساندة الجماهيرية الكبيرة من جماهير منتخب بلاده التي حرصت على الحضور بأعداد كبيرة للعاصمة القطرية الدوحة لمساندة الفريق في مباراته أمام السعودية بنهائي بطولة كأس الخليج (خليجي 24) .

وتوج المنتخب بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه اليوم الأحد عقب فوزه على المنتخب السعودي بهدف نظيف.

وقال رضا في تصريحات بعد المباراة :"الجماهير البحرينية ساندتنا بكل قوة، ولعبت دورا كبيرا في تتويجنا باللقب".

وأضاف أن زملائه اللاعبين كانوا رجالا بمعنى الكلمة، ووعد بأن القادم سيكون أفضل للكرة البحرينية في الأيام المقبلة.

وأشاد رضا بالمستوى الفني المتميز الذي خرجت عليه المواجهة، مشيرا إلى أن المباراة جاءت صعبة وقوية، وأن المنتخب السعودي كان " ندا قويا " خلال اللقاء.

وقدم اللاعب التهنئة والتبريك إلى كل القيادات الرياضية في البحرين لما قدموه من دعم ومساندة في الفترة الأخيرة للمنتخب حتى حقق هذا الإنجاز الفريد لأول مرة في تاريخ البحرين منذ عام 1970.