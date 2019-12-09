جنوب أفريقيا ونيوزيلندا بطلا «كأس طيران الإمارات للرجبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، فريقي جنوب أفريقيا للرجال ونيوزيلندا للسيدات بكأس الدورة السنوية الـ 50 لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2019، التي اختتمت منافساتها أول من أمس على ملعب ذا سيفنز بدبي، بمشاركة 28 فريقاً دولياً، وحضور جماهيري كبير، تجاوز الـ 100 ألف متفرج على مدى الأيام الثلاثة للحدث.

جاء فوز رجال جنوب أفريقيا عقب تغلبهم في النهائي على نيوزيلندا 15-0، في حين نجحت سيدات نيوزيلندا «ذا بلاك فيرنس» بالاحتفاظ باللقب إثر تغلبهن على سيدات كندا 17-14. وحفل برنامج البطولة بالكثير من الفعاليات والأنشطة، كان من أبرزها حفلة مغنية البوب العالمية الشهيرة كايلي مينوغ .

وتميزت النسخة باستعراض مثير قامت به طائرة إيرباص A380 تابعة لطيران الإمارات في سماء الملعب ، حيث حلقت الطائرة العملاقة مرتين على علو منخفض لتلقي التحية على الجماهير.