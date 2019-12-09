ماجد النقبي يتألق في نزالات الدرعية للملاكمة

المصدر: دبي - علي الظاهري

تألق الملاكم الإماراتي ماجد النقبي بعد تحقيق أول فوز له بالضربة القاضية على الجورجي إيليا بيروشفيلي مساء أول من أمس في النزالات التي أقيمت على هامش نزال الدرعية التاريخي الحدث الأضخم لهذا العام في عالم الملاكم والذي يحتضنه ميدان الدرعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي استعاد فيه البريطاني آنتوني جوشوا، بطل العالم للوزن الثقيل، اللقب على حساب حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور بعد 12 جولة مثيرة.

وضم نزال الدرعية الذي يعد أول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل تُقام في السعودية، وهو إحدى فعاليات موسم الدرعية، 5 مواجهات من العيار الثقيل ضمن 10 أبرز ملاكمين من مختلف أنحاء العالم.