فيكتور يستعد لبطولة غوانزو للماسترز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل لاعب منتخبنا للجودو فيكتور استعداداته للمشاركة في بطولة الماسترز للجودو التي تقام في مدينة غوانزو الصينية خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي ضمن المشاركين في منافسات وزن تحت 73 كغم، والتي تضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم .

وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بأن طموحاتهم كبيرة خلال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020 )، القادمة التي تمثل تحديا جديدا للجودو الإماراتي الذي يواصل تنفيذ استراتيجيته التي تعتمد على فرق ومنتخبات المراحل العمرية التي تسير بخطى تصاعدية.