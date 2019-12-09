القبض على «مشجع عنصري»

المصدر: لندن - وكالات

ذكرت تقارير بريطانية، أمس، أن الشرطة ألقت القبض على رجل بسبب مزاعم حول تصرف عنصري خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في استاد الاتحاد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن أحد المشجعين وجه إهانة عنصرية للبرازيلي فريد لاعب وسط يونايتد خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الزائر 2-1.

وقالت شرطة مانشستر: «تم إلقاء القبض على مشجع عمره 41 عاماً بسبب شكوك حول تصرف بشكل عنصري، وسيبقى في الحجز من أجل استجوابه».

وكان سيتي قال في بيان إنه ينتهج سياسة عدم التسامح مع أي تصرف عنصري، وأي مشجع مدان سيتم حرمانه من دخول الملعب مدى الحياة. ويحقق الاتحاد الإنجليزي أيضاً في الواقعة.