صلاح .. 100 مباراة بـ «البريميرليغ»

المصدر: لندن - وكالات

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النجم المصري محمد صلاح بعد أن شارك في مئة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وهي المباراة التي نجح خلالها في تعزيز صدارة قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث بـ «البريميرليغ».

وتقدم الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للكرة «الفيفا» الناطق باللغة العربية بالتهنئة للنجم المصري قائلاً: «الهدف 63 في الظهور رقم 100 للفرعون المصري بالدوري الإنجليزي الممتاز».

وتمكن مهاجم «الريدز» من تزيين مشاركته رقم 100 «بالبريميرليغ»، من تسجيل هدف فريقه الثالث، بالدقيقة 54 من زمن المباراة التي جمعت فريقه وبورنموث، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من منافسات الدوري.