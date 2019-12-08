بعد 50 سنة ... البحرين بطلاً لكأس الخليج العربي

المصدر: دبي - عماد الدين ابراهيم

بعد 50 سنة من الانتظار توج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم في ختام خليجي 24 في ملعب استاد نادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة

وسجل هدف البحرين اللاعب محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69

وأهدر سلمان الفرج ركلة جزاء سعودية في الدقيقة 12 وأضاع فرصة تقدم مبكر في المباراة للسعودية.

السعودية سبق لها وأن فازت باللقب ثلاث مرات (1994، 2002، 2003)

ويملك المنتخب السعودي سجلاً مميزاً في مواجهاته أمام منتخب البحرين إذ سبق وأن التقوا في 35 مباراة في كافة المسابقات الرسمية والودية، حيث حقق الأخضر الفوز في 19 مباراة وخسر 7 مباريات وتعادلا في 9 مباريات.

وعلى مستوى بطولات الخليج التقى المنتخبان في 19 حيث حقق الأخضر الفوز في 11 مباراة وخسر 4 وتعادل في مثلها.

وكان أول لقاء يجمع المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب البحرين في كأس الخليج الأولى التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، في حين كان آخر لقاء بينهما في البطولة الحالية بدور المجموعات والتي حسمها الأخضر بثنائية نظيفة.

ولم تتجاوز أكبر نتيجة في لقاءاتهما حاجز 4 أهداف والتي حضرت في 5 مناسبات كان نصيب الأخضر منها 3 مباريات في حين فاز الأحمر برباعية بمباراة وحيدة.