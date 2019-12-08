الفهيم قائماً بأعمال رئيس غرب آسيا للترايثلون

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

كلّف المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا للترايثلون خالد عبدالكريم الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون بمهمة القائم بأعمال رئيس الاتحاد بعد اعتذار ممثل دولة الكويت الرئيس السابق للاتحاد الشيخ فهد الصباح، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم على هامش إقامة بطولة غرب آسيا للترايثلون التي اختتمت أول من أمس في المنامة، وذلك حتى اجتماع المكتب المقبل والذي سيتم خلاله اختيار الرئيس الجديد مطلع 2020.

ويأتي اختيار خالد الفهيم تثميناً لمكانة الإمارات ودورها الاستراتيجي في دعم وإنجاح المهام التي توكل إليها في كافة الجوانب.