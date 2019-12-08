اكتمال عقد ربع نهائي «دولية دبي» لسباعيات الرجبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عبرت فرق أستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا والأرجنتين وساماو، لتكمل عقد ربع نهائي كأس بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي تقام على ملعب ذا سيفنز بدبي، في الوقت الذي أخفق فيه فريق فيجي لسباعيات الرجبي للرجال، حامل لقب السلسلة العالمية، في بلوغ ربع نهائي، وذلك للمرة الأولى منذ إدراجها، ضمن جولات السلسلة العالمية قبل 21 عاماً.

وجاءت خيبة أمل رجال فيجي عندما حل فريقهم ثالثاً في المجموعة (A) خلف فرنسا والأرجنتين، وذلك رغم تحقيقه فوزين من أصل ثلاثة وتساوي فرق المجموعة بعدد النقاط، غير أن الكلمة الأخيرة كانت لعدد الأهداف بعد هزيمة الفريق أمام الأرجنتين 24-21، في حين عبرت فرق أستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا إلى ربع النهائي دون تعرضهم لأية خسارة، بينما تصدرت أستراليا المجموعة (B).

وشهدت منافسة السيدات مفاجأة عندما أنزلت فرنسا الهزيمة بـنيوزيلاندا، حاملة اللقب، بنتيجة 19-14، لتضرب موعداً في ربع النهائي لملاقاة كندا.