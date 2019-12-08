الاتحاد السكندري في دولية دبي للسلة

المصدر: الإسكندرية - البيان الرياضي

أكد نادي الاتحاد السكندري بطل العرب مشاركته في بطولة دبي الدولية 31 لكرة السلة المقرر إقامتها من 23 يناير المقبل وحتى الأول من فبراير ليكون أول فريق يؤكد حضوره إلى دبي.

وقد تلقى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي رسالة من محمد المصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تتضمن موافقتهم على المشاركة في النسخة المقبلة، إيماناً منهم بأهمية البطولة ومكانتها الدولية، وكان الحكم الدولي السابق عوض سامي منظم البطولة قد قام بزيارة سريعة إلى الإسكندرية الأسبوع الماضي لإبرام اتفاقية نهائية مع أبطال العرب، مؤكداً أن تواجد الاتحاد السكندري مع هذه النخبة من الفرق المشاركة سيعطي دفعة قوية للحدث الدولي ويرفع من درجة المنافسة.