تاماس ينفرد بصدارة بطولة رماية الشوزن

المصدر: العين - البيان الرياضي

رفع الرامي المجري جيري تاماس رصيده إلى 145 طبقاً ليحافظ على مركز الصدارة لليوم الثاني على التوالي من منافسات بطولة اليوم الوطني لرماية الشوزن المفتوحة التي انطلقت الأربعاء الماضي على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمشاركة 200 رامٍ ورامية يمثلون 20 دولة من جميع أنحاء العالم. وابتعد تاماس عن منافسه البريطاني ثورولد فيليب بواقع 5 أطباق والذي كان قد شاركه الصدارة بنهاية اليوم الأول إلا أنه تراجع إلى المرتبة الثانية برصيد 140 طبقاً بفارق طبق واحد عن مواطنه برادلي جيمس.

كما تقدم الرامي الإيطالي كاريوسو مايوريزو عشرة خطوات في سلم الترتيب ليتحول إلى المركز الرابع بدلاً من الرابع عشر برصيد 136 طبقاً ، وهو ما فعله أيضاً الرامي السوري الباروكي لورانس الذي احتل بنهاية اليوم الثاني المركز الخامس بدلاً من الثامن برصيد 135 طبقاً عكس الراميين البريطاني موركي جاكي الذي تراجع من المركز الرابع إلى السادس والإماراتي الخاطري عبيد الذي يحتل المركز السابع.