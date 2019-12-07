الطاير يفتتح معرض دبي لـ «بناء الأجسام»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

افتتح مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، صباح أمس، فعاليات النسخة الرابعة من «معرض دبي لبناء الأجسام» و«معرض دبي للنشاط والحيوية»، اللذين يقامان بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 5-7 ديسمبر 2019.

وتجوّل مطر الطاير في أروقة المعرض يرافقه ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام ومنظما المعرض نيك بلاير وكريغ هوتسلي، كما التقى مع البطل العالمي فيل هيث الفائز ببطولة العالم «مستر أولمبيا» 7 مرات والنجم هاني رامبوت مدرب بطلي العالم اللذين يتقدمان مجموعة من 45 بطلا ومدربا عالميا وشخصية رياضية شهيرة، كما التقى عددا من العارضين الذين يبلغ عددهم 230 عارضا جاء أكثر من 60% منهم من خارج الإمارات.

وشاهد الطاير جانبا من المنافسات الرياضية المختلفة، ومن بينها بطولة «غلف كلاسيك» لبناء الأجسام، ومنافسات في الفنون القتالية وأقوى رجل وإمارة «سترونغ مان» ورفع الأثقال والكروس فت ودروس في اللياقة البدنية.