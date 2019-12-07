اكتمال عقد المربع الذهبي لكأس كرة السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

فاجأ الوصل منافسه شباب الأهلي وأقصاه من ربع نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد الفوز عليه بنتيجة «101 ـ 89» أول من أمس على صالة النصر، كما فاز الشارقة على الجزيرة «92 ـ 65» على صالة نادي الوصل، فيما تخطى النصر حاجز المئة نقطة بفوزه على بني ياس «103 ـ 70» في مباراة أقيمت على صالة نادي شباب الأهلي، وحجز الظفرة بطاقة نصف النهائي بتخطيه البطائح «95 ـ 81» بصالة نادي الجزيرة، وسيجمع نصف النهائي غداً الشارقة مع النصر، على أن يلاقي الوصل فريق الظفرة.