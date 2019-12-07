الترجي التونسي يعلن قائمة اللاعبين المشاركين في مونديال الأندية

المصدر: تونس - صالح قادري

حسم الجهاز الفني للترجي التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مونديال الأندية وتضم القائمة 23 لاعباً هم: معز بن شريفية ورامي الجريدي وصدقي الدبشي وسامح الدربالي وإيهاب المباركي والياس الشتي وحسين الربيع ومحمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي وخليل شمام وعبد القادر بدران ومحمد علي بن رمضان وكوامي بونسو وفوسيني كوليبالي وفادي بن شوق وحمدو الهوني ورائد الفادع وانيس البدري وعبد الرؤوف بنغيث وبلال بن ساحة وهيثم الجويني وطه ياسين الخنيسي وإبراهيم واتارا.

ويغادر الترجي التونسي يوم الثلاثاء للمشاركة في البطولة ويخوض أول مباراة له يوم 14 الجاري أمام الهلال السعودي.