4 مباريات في افتتاح كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تفتتح اليوم منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بنسختها الواحدة والعشرين والتي تقتصر المشاركة فيها على اللاعبين المواطنين، وتقام اليوم 4 مباريات، حيث يستقبل الوصل فريق بني ياس، ويستضيف العين فريق الظفرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وأما لحساب المجموعة الثانية يحل فريق مليحة ضيفاً على النصر، فيما يستقبل الجزيرة جاره فريق الوحدة.

ويغيب عن الجولة الأولى فريق شباب الأهلي حامل اللقب وفريق الشارقة الوصيف، وتبرز للواجهة اليوم موقعة صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء والتي تجمع بين النصر بعقر داره مع فريق مليحة الوافد الجديد وبقوة على ساحات اللعبة.