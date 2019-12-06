«تحدي تلقيف» للصقارة تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم الجمعة بمنطقة بدع العشوش، النسخة الأولى لبطولة «تحدي تلقيف» للصقارة، التي ينظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، بشراكة مع عدد من الجهات، وتستمر حتى يناير المقبل، بمشاركة 56 متسابقاً تم توزيعهم بالقرعة على أربع مجموعات في المرحلة التأهيلية، حيث تجرى منافسات كل مجموعة يوم الجمعة من كل أسبوع طوال شهر ديسمبر الجاري، قبل أن يخوض المتأهلون المرحلة النهائية في الأسبوع الأول من يناير.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيمة للمتأهلين مقدمة من الجهات الداعمة وعلى رأسها فخر الدار للضيافة، شركة تمرين، عالم المقناص للوازم الرحلات وتجهيز السيارات، عيادة نجم سهيل، مؤسسة طير شلوى للصقور، تولم للوازم الرحلات وتجهيز السيارات، إكس ثري فالكونز، كما تم رصد جائزة لأفضل أداء في كل مجموعة، بالإضافة إلى جوائز نقدية وعينية قيمة للفائزين في نهائي البطولة.