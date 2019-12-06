الأهلي في استاد السلام حتى 2045

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تغيير اسم ملعب «السلام» ليحمل اسم وشعار النادي، وذلك بعد اتفاق مع شركة «استادات»، يقضي بحصول الأهلي على حق انتفاع ملعب السلام، ليصبح ملعب النادي لمدة 25 عاماً، وفقاً لرؤية التطوير التي ينتهجها الأهلي «رؤية 2045»، تتولى فيها الشركة أعمالاً تطويرية وتسويقية كبيرة، وكذلك إدارة قناة النادي الأهلي الفضائية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي لـ «البيان الرياضي»، إن الحصول على حق انتفاع استاد السلام، واستضافته لمباريات الفريق، سيكون مفيداً من الناحية الفنية، ويوفر عناء السفر إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، موضحاً أنه من الوارد نقل تدريبات الفريق الأول عليه.

فيما أكد الخطيب بكلمته أثناء حفل توقيع الاتفاقية، أنه كان حريصاً على إراحة جماهير النادي، وليس من المعقول أن يتحملوا مشقة السفر وراء الفريق والعودة فجراً، مشدداً على أن النادي مستمر في أعمال الاستاد الخاص به.