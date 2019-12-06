محمد بن سلطان:مونديال الزوارق أقوى البطولات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، رسالة إلى جمهور العاصمة أبوظبي من أجل القدوم والاستمتاع بفعاليات الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي تقام اليوم وغداً في العاصمة وعلى كورنيش أبوظبي وكاسر الأمواج بالتحديد، وأكد الشيخ محمد أن النادي البحري يواصل دوماً استقطاب البطولات الجديدة والتي تمتع الجمهور وتعطيهم فرصة متابعة الأحداث البحرية عن كثب، وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: نشعر بالسعادة بوجود بطولة جديدة وشمعة بحرية أخرى تضاف إلى البطولات التي ينظمها النادي، نريد أن نفرح جماهير العاصمة بأفضل المنافسات وأقوى البطولات.

وتمنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان للفرق الإماراتية في هذه الجولة تقديم مستوى مميز والظهور في الصورة اللائقة والمثالية كالمعتاد خاصة وأنه قد حسم لقب البطولة مسبقاً ووصل إلى النتيجة المنشودة بتحقيق لقب الموسم.

وتحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي تنطلق الإثارة اليوم بكامل عناصرها مع بدء التحدي في الجولة الختامية من بطولة العالم لزورق الفورمولا2، ويبدأ الجزء الأول اليوم مع المتعة بانطلاق سباق أفضل زمن وسباق الزوارق نحو تحقيق الزمن الأسرع من أجل الوصول إلى أفضل المراكز في انطلاقة السباق الرئيسي يوم غد.

ويشارك في سباق اليوم 19 زورقاً من أصل 33 زورقاً تأهلت إلى المنافسة في الجولة الختامية وهي الزوارق الأولى في الترتيب العام أيضاً، وتأتي جولة أبوظبي كي تتوج موسماً مثيراً للبطولة بدأ مع الجولة الأولى والتي أقيمت في مدينة كوناس الليتوانية وانتقلت لاحقاً لأكثر من مدينة خلال الأشهر الماضية قبل أن تحط قافلة الزوارق الرحال في أبوظبي في الظهور الأول لهذه البطولة في العاصمة.

ولم يكن الوصول إلى أبوظبي سهلاً بالنسبة لكل المشاركين خاصة وأن مونديال الفورمولا2 يشهد حضوراً وإقبالاً كبيرين من مختلف محترفي الرياضة، ولأن الجولة الختامية ستكون في قارة أخرى، فقد قررت اللجنة المنظمة للمنافسة تأهل 18 زورقاً للذهاب، وكان التأهل من نصيب المراكز الأولى في الترتيب العام حتى الثامن عشر، ويشارك في جولة العاصمة دوارتي بينيفتي من البرتغال، والسويدي أولا بيترسون، وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيرجن، والألماني ستيفان هاجين، والسويدي دانيل سيجمانماك، والسويدية بيمبا سكوهوم، والليتواني إدجراس ريابكو والنرويجي توبايس مونتي كاس والأمريكي برينت ديلارد والبريطاني أوين جيلف، والنرويجية متا بجيركنيس والإسباني هيكتور سانز، وزوارق الفيكتوري بقيادة أحمد الفهيم ومنصور المنصوري، وزورق النرويجي فرودي سونسداسال.

وعلى الرغم من أن مشاركة راشد الطاير قائد زورق أبوظبي 36 كانت حاضرة إلى أن المتسابق غاب عن المشاركة بسبب مشاركته في التوقيت نفسه في بطولة كأس ملك تايلاند للدراجات المائية، والتي تعد ارتباطاً دولياً مهماً في التوقيت نفسه، وكل التوفيق للطاير في المهمة الوطنية مع فريق أبوظبي في تايلاند.