إثارة في «رماية الشوزن المفتوحة»

المصدر: العين - البيان الرياضي

تصدّر الرامي المجري جيري تاماس بطولة اليوم الوطني لرماية الشوزن المفتوحة التي تستضيفها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمشاركة 200 رامٍ ورامية يمثلون 20 دولة من جميع أنحاء العالم.

وكانت المنافسات قد انطلقت في الساعة التاسعة من صباح أول من أمس. وستصل البطولة عصر اليوم الجمعة إلى خط النهاية والتي كانت قد شهدت تنافساً قوياً بين المشاركين في يومها الأول. وبنهاية منافسات اليوم سيتم تحديد العشرة الأوائل الذين ستقوم اللجنة المنظمة بتكريمهم بجوائز مادية بلغت قيمتها ستة وأربعين ألف دولار.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات البطولة تقام تحت رعاية مجالس الشباب، وكالة الطاير للسيارات، بن غاطي جروب، نادي العين الرياضي، «ذا هيلث»، بلدية العين ومساندة، وتتولى القيادة العامة لشرطة أبوظبي النواحي التنظيمية.