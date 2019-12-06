الترجي التونسي يحذّر جماهيره

المصدر: تونس - صالح قادري

توجهت إدارة الترجي التونسي بنداء إلى جماهيرها وأحباء الفريق بمناسبة المباراة التي تجمع الليلة الفريق بضيفه شبيبة القبائل الجزائري في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، تطالب فيه بضرورة الالتزام بلوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وعدم استعمال وإشعال أي نوع من أنواع الشماريخ، خاصة بعد الإجراءات الجديدة والصارمة التي تم تعديلها والتي تنص على إمكانية إيقاف المباراة عند إشعال الشماريخ في مرحلة أولى ثم إيقافها نهائياً عند تواصل ذلك مع تسليط عقوبة مالية كبيرة على الفريق.

وفضلاً عن الـ25 ألف كرسي التي سمحت بها السلطات الأمنية لفائدة جماهير الترجي التونسي فإنه ينتظر أن يكون عدد جماهير الفريق الجزائري حوالي 5 آلاف مناصر، وقد أعلنت إدارة شبيبة القبائل أن اتفاقاً رسمياً حصل مع نظيرتها بالترجي التونسي يقضي بمنح أنصار الفريقين تذاكر مجانية خلال مباراتي الذهاب والإياب.

وبالنسبة لتشكيلة الترجي التونسي فإن الجهاز الفني سيحافظ تقريباً على نفس المجموعة التي تحولت إلى المغرب بمناسبة مباراة الجولة الافتتاحية ضد الرجاء البيضاوي.

ويدخل الفريق اللقاء ومعنويات لاعبيه عالية، خاصة أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي، لترشحهما من طرف الاتحاد الأفريقي للفوز بجائزة أفضل لاعب محلي في أفريقيا، كما أن مدرب الفريق معين الشعباني مرشح بدوره للفوز بجائزة أفضل مدرب داخل أفريقيا عن عام 2019.